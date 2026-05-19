Quase metade da órbita da Terra já é ocupada por lixo espacial

Estudo aponta avanço acelerado de detritos artificiais e alerta para ameaça a missões, satélites e à permanência humana no espaço

EUA – A órbita da Terra está cada vez mais congestionada por objetos sem utilidade, que permanecem circulando em alta velocidade e elevam o risco de acidentes no espaço. Um levantamento da empresa de engenharia ACCU, com base em dados da United States Space Force, mostra que quase metade dos artefatos rastreados ao redor do planeta já pode ser classificada como lixo espacial.

Segundo o estudo, existem atualmente 33.269 objetos monitorados em órbita. Desse total, 17.682 são satélites, enquanto ao menos 15.587 correspondem a corpos de foguetes descartados, componentes de lançamentos e fragmentos não identificados. Na prática, isso significa que 47% de tudo o que é acompanhado pelos sistemas de rastreamento não possui controle nem função operacional.

O problema pode ser ainda maior do que indicam os números oficiais. Especialistas estimam que haja milhões de partículas pequenas demais para serem detectadas, como lascas de tinta, pedaços metálicos e fragmentos microscópicos desprendidos de foguetes e espaçonaves ao longo das últimas décadas.

Mesmo muito pequenos, esses detritos representam uma ameaça significativa. Muitos viajam a velocidades superiores a 27 mil km/h. Nessa condição, um fragmento de apenas um centímetro pode inutilizar uma espaçonave, enquanto um objeto de 10 centímetros é capaz de destruir completamente um satélite.

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Do R7 Portal d24am