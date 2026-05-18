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Príncipe William acredita em fim de casamento de Harry e Meghan, diz site

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redação Amazonia na Rede II
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(Montagem/Reprodução/Redes sociais/@princeandprincessofwales/@meghan) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/principe-william-acredita-em-fim-de-casamento-de-harry-e-meghan-diz-site/

William teria manifestado dúvidas sobre a estabilidade do relacionamento do casal às vésperas do 8º aniversário de casamento do irmão

Mundo – O príncipe William estaria cada vez mais convencido de que o casamento de seu irmão, o príncipe Harry, com Meghan Markle pode chegar ao fim. As informações são do site Radar Online, que cita fontes próximas à realeza.

De acordo com pessoas ouvidas pela publicação, William teria manifestado dúvidas sobre a estabilidade do relacionamento do casal às vésperas do 8º aniversário de casamento de Harry e Meghan, celebrado nesta terça-feira (19).

A união foi oficializada em 2018. Menos de dois anos depois, o casal deixou as funções oficiais da realeza ao se mudar para os Estados Unidos. A decisão marcou o início de um período de forte desgaste com a monarquia britânica, intensificado por entrevistas e pela publicação da autobiografia Spare.

Uma fonte próxima a William afirma que o príncipe não acredita mais em uma reconciliação com o irmão enquanto Meghan permanecer em sua vida. Ainda segundo esse relato, embora haja a percepção pública de um rompimento definitivo entre os irmãos, a realidade seria mais complexa.

“William ainda vê Harry como seu irmão mais novo e alguém com quem teve um laço muito forte. O ressentimento, em sua visão, está ligado sobretudo a Meghan, pois ele acredita que a dinâmica familiar mudou profundamente após a chegada dela”, disse uma fonte à publicação.

A mesma fonte acrescenta que William entende que Meghan teria influenciado a decisão de Harry de se afastar da família real e de tornar públicas divergências internas. Ele também avalia que o distanciamento entre os irmãos se aprofundou.

“Se William acreditasse que ainda poderia alcançar Harry sem que influências externas ou desconfiança interferissem, provavelmente tentaria”, disse a fonte. “Mas, neste momento, ele sente que o dano é muito sério, então adotou a postura de que tudo o que pode fazer é recuar e esperar para ver como as coisas se desenrolam”.

Outros relatos indicam ainda que o príncipe de Gales estaria frustrado com a mudança de postura de Harry em relação à monarquia após o início do relacionamento com Meghan. No início, segundo essas versões, havia expectativas de que William, Kate Middleton, o caçula da princesa Diana e Meghan atuassem de forma conjunta na modernização da instituição.

Com o passar do tempo, porém, divergências sobre regras, tradições e expectativas da vida real teriam se ampliado, resultando no afastamento.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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