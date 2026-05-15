Extinção definitiva! Restam apenas duas fêmeas de rinocerante branco no mundo

Najin, de idade mais avançada, enfrentava problemas de saúde que impedem uma gestação natural. Já Fatu, apesar de saudável, possui limitações reprodutivas

Quênia – O Rinoceronte-branco-do-norte vive hoje seus últimos capítulos na Terra. Restam apenas duas fêmeas da espécie em todo o planeta: Najin e Fatu, mãe e filha mantidas sob proteção constante na reserva de Ol Pejeta, no Quênia.

As duas representam a última esperança de sobrevivência da espécie, considerada funcionalmente extinta desde 2018, quando morreu Sudan, o último macho conhecido do rinoceronte-branco-do-norte.

Najin, de idade mais avançada, enfrentava problemas de saúde que impedem uma gestação natural. Já Fatu, apesar de saudável, possui limitações reprodutivas que inviabilizam a reprodução convencional. Com isso, cientistas descartam qualquer possibilidade de continuidade da espécie sem intervenção laboratorial.

Desde então, equipes internacionais trabalham em uma corrida contra o tempo utilizando técnicas de fertilização in vitro. Os pesquisadores utilizam sêmen congelado de machos já mortos e óvulos coletados das duas últimas fêmeas para produzir embriões em laboratório. A expectativa é que, futuramente, esses embriões sejam implantados em fêmeas de rinoceronte-branco-do-sul, espécie próxima geneticamente.

As duas fêmeas vivem sob monitoramento intenso e proteção armada permanente contra caçadores ilegais. O rinoceronte-branco-do-norte entrou em colapso populacional devido à caça predatória e ao tráfico internacional de chifres, prática que devastou a espécie ao longo das últimas décadas.

Hoje, Najin e Fatu carregam sozinhas o peso de representar o fim iminente de uma linhagem inteira da vida selvagem africana — enquanto a ciência tenta impedir que a espécie desapareça para sempre.

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Da Redação Portal d24am