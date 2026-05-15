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Extinção definitiva! Restam apenas duas fêmeas de rinocerante branco no mundo

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução / redes sociais) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/extincao-definitiva-restam-apenas-duas-femeas-de-rinocerante-branco-no-mundo/

Najin, de idade mais avançada, enfrentava problemas de saúde que impedem uma gestação natural. Já Fatu, apesar de saudável, possui limitações reprodutivas

Quênia – O Rinoceronte-branco-do-norte vive hoje seus últimos capítulos na Terra. Restam apenas duas fêmeas da espécie em todo o planeta: Najin e Fatu, mãe e filha mantidas sob proteção constante na reserva de Ol Pejeta, no Quênia.

As duas representam a última esperança de sobrevivência da espécie, considerada funcionalmente extinta desde 2018, quando morreu Sudan, o último macho conhecido do rinoceronte-branco-do-norte.

Najin, de idade mais avançada, enfrentava problemas de saúde que impedem uma gestação natural. Já Fatu, apesar de saudável, possui limitações reprodutivas que inviabilizam a reprodução convencional. Com isso, cientistas descartam qualquer possibilidade de continuidade da espécie sem intervenção laboratorial.

Desde então, equipes internacionais trabalham em uma corrida contra o tempo utilizando técnicas de fertilização in vitro. Os pesquisadores utilizam sêmen congelado de machos já mortos e óvulos coletados das duas últimas fêmeas para produzir embriões em laboratório. A expectativa é que, futuramente, esses embriões sejam implantados em fêmeas de rinoceronte-branco-do-sul, espécie próxima geneticamente.

As duas fêmeas vivem sob monitoramento intenso e proteção armada permanente contra caçadores ilegais. O rinoceronte-branco-do-norte entrou em colapso populacional devido à caça predatória e ao tráfico internacional de chifres, prática que devastou a espécie ao longo das últimas décadas.

Hoje, Najin e Fatu carregam sozinhas o peso de representar o fim iminente de uma linhagem inteira da vida selvagem africana — enquanto a ciência tenta impedir que a espécie desapareça para sempre.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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