Quanto o Brasil faturou ao vencer o Japão? Veja premiação da Copa 2026

Classificação às oitavas de final garantiu aumento na premiação da Seleção Brasileira no Mundial

EUA – O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação no mata-mata, o resultado também representa um aumento significativo na premiação financeira da seleção.

Com o avanço, o Brasil assegura US$ 15 milhões (cerca de R$ 77,5 milhões) em premiação da Fifa, valor destinado às seleções que chegam às oitavas de final. Antes da partida, a equipe já havia garantido valores referentes à participação e à fase de grupos.

Em caso de eliminação, a Seleção encerraria sua participação com US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 56,8 milhões), pagos às equipes eliminadas nas oitavas de final. A vitória, portanto, representa um ganho adicional de US$ 4 milhões na comparação direta entre as duas fases.

Premiação da Copa do Mundo de 2026

A Fifa distribuirá um total de US$ 727 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) entre as 48 seleções participantes do Mundial. Os valores são progressivos e aumentam conforme o desempenho no torneio.

Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 258 milhões);

Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 170,5 milhões);

Terceiro lugar: US$ 29 milhões (R$ 148,8 milhões);

Quarto lugar: US$ 27 milhões (R$ 139,5 milhões);

Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º): US$ 19 milhões (R$ 98,2 milhões);

Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º): US$ 15 milhões (R$ 77,5 milhões);

Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º): US$ 11 milhões (R$ 56,8 milhões);

Seleções entre o 33º e o 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46,5 milhões).

Com a classificação assegurada, o Brasil continua na disputa pelo título mundial e por uma premiação ainda maior. O campeão da Copa do Mundo de 2026 pode receber até US$ 50 milhões, o maior valor já pago pela Fifa em uma edição do torneio.

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Do R7 Portal d24am