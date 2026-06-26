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Ancelotti diz que já se sente parte do Brasil na Copa

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Ricardo Moraes) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/ancelotti-diz-que-ja-se-sente-parte-do-brasil-na-copa/

Treinador italiano diz que agora sabe cantar dois: o da Itália e o do Brasil

EUA – Desde que assumiu a seleção brasileira, há pouco mais de um ano, Carlo Ancelotti deixou claro que pretendia viver a cultura do Brasil. Aprendeu e está desenvolvendo o português, conheceu o carnaval e, nesta Copa do Mundo, faz questão de cantar o hino nacional.

Na quarta-feira (24), as imagens geradas pela Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado) para a transmissão do jogo do Brasil com a Escócia mostraram para o mundo todo o italiano Ancelotti cantando o hino brasileiro antes da partida. A cena repercutiu muito nas redes sociais e, depois do jogo, o treinador falou sobre o momento.

“Eu conheço dois hinos: o italiano e, agora, estou aprendendo o hino do Brasil, que é difícil. Li as palavras para cantar, eu gosto de cantar o hino”, explicou Ancelotti, em entrevista concedida no Hard Rock Stadium, em Miami.

O “li as palavras” foram uma referência a um protocolo padrão que a Fifa adotou nesta Copa do Mundo. No momento da execução dos hinos nacionais, a letra é exibida em tempo real nos telões do estádio, sempre no idioma e no sistema de escrita utilizado no país envolvido. Isso tem feito com que em todos os jogos os hinos nacionais sejam cantados pelos torcedores

Mas, mais do que gostar de cantar o hino, Ancelotti prosseguiu a explicação sobre a cena captada antes de Brasil x Escócia dando uma demonstração de como se sente integrado ao Brasil.

“Neste período, eu sou, com honra, parte deste País. Gostei de cantar o hino”, afirmou o técnico italiano.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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