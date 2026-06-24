Fifa estuda mudar regra das disputas de pênaltis na Copa do Mundo

Entidade avalia ajustes no sistema de sorteios para definir ordem das cobranças

EUA – A Fifa analisa uma alteração no protocolo das disputas por pênaltis que poderá ser implementada já na Copa do Mundo de 2026. A proposta busca modificar o procedimento adotado antes do início das cobranças, com o objetivo de reduzir eventuais vantagens obtidas por uma mesma equipe nos sorteios realizados pela arbitragem.

Atualmente, dois sorteios são feitos antes da série de penalidades. Um deles define qual seleção iniciará as cobranças, enquanto o outro determina em qual meta a disputa será realizada. Em determinadas situações, um mesmo time pode ser beneficiado nas duas decisões.

Como funcionaria a nova regra dos pênaltis na Copa do Mundo?

A ideia em estudo é substituir os dois sorteios por apenas um. Nesse modelo, a equipe vencedora teria de optar entre começar batendo os pênaltis ou escolher o gol onde a disputa acontecerá. O adversário, por sua vez, ficaria automaticamente com a alternativa não selecionada.

Nos bastidores, a avaliação é de que a mudança poderia equilibrar melhor as condições entre os dois lados em um dos momentos mais decisivos do futebol. A ordem das cobranças costuma ser vista como um fator relevante em disputas eliminatórias, enquanto a escolha da meta pode ter influência em cenários com predominância de torcedores de uma das equipes atrás do gol.

A possível alteração ainda depende das etapas formais de discussão e aprovação, mas já faz parte dos temas debatidos pela entidade para o aperfeiçoamento das regras do jogo. Caso avance, a novidade poderá estrear justamente nesta edição da Copa do Mundo, que já se encaminha para a fase mata-mata.

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Do R7 Portal d24am