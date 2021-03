Projota BBB21: se me queimar abandono a carreira, afirma!

BBB21: Projota revela plano de abandonar a carreira caso se queime

Após ser indicado para ser Monstro, Projota ficou conhecido como “Projócolis” na web

Na tarde desta segunda-feira (01), Projota conversou com Lumena e Pocah e revelou que possui um plano caso queime a sua imagem no programa.

O rapper expôs uma conversa que teve com a sua esposa, Tamy Contro, antes de entrar na casa. “Se eu for (para o BBB) e der a maior merd* do mundo, a minha carreira acabar, acabar tudo, por mim a gente pega as nossas coisas e vai embora”, contou.

“Eu não preciso cantar, eu não preciso ser o Projota, eu preciso de vocês duas (esposa e flha). A gente some, eu não me importo. Vamos para uma cidade pequena e fugimos das pessoas que querem me xingar”, completou o cantor.

Projota e Tamy são casados desde 2019 e são pais da pequena Marieva, de um aninho de idade.

Tamy se pronunciou nas redes

A esposa de Projota, Tamy Contro, gravou uma série de Stories no Instagram defendendo o marido, que vem sendo muito criticado pelo público pela sua postura considerada arrogante e mimada no reality.

A empresária disse que existem diversos vídeos e frases tiradas foras do contexto para prejudicá-lo. “Não é de hoje, meu amor, e infelizmente muita gente assiste ao ‘Big Brother’ pelo Insta, pelo Twitter. E muita gente recebe para postar certos tipos de conteúdo. Então você vai achar por aí vários vídeos cortados, editados, umas fotos com umas aspas cabulosas”, justificou.

Para ela, o jogo de seu marido é “muito normal” e disse que Projota está apenas querendo eliminar pessoas que não gosta na casa. “O Thiago não foi lá para ser planta, talvez se fosse me daria até uma paz”, completou.

Por fim, Tamy Contro admitiu que o rapper pode soar grosso, mas que isso acontece pois ele é humano e possui defeitos.

