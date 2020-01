Projeto “Vem Com A Gente” chega ao bairro Flores para realização de serviços

Concessionária já realizou mais de 600 mil atendimentos no programa

O projeto de atendimento itinerante “Vem Com A Gente” chegou ao bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. As vans do atendimento itinerante estão estacionadas na rua Argentina, 1985, na igreja Assembleia de Deus – Ministério de Parada de Lucas durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano para proporcionar melhorias e regularização de serviços.

O atendimento à população acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e os moradores do bairro poderão solicitar serviços como negociação de débitos em condições flexíveis, mudança de titularidade, registro na tarifa social, religação, vistoria, instalação de hidrômetros, manutenção de rede e outros. Paralelamente, as equipes de campo do projeto vão de casa em casa nas ruas do bairro executando diversos serviços.

ATENDIMENTO NO VIVER MELHOR – O conjunto Viver Melhor foi o último bairro visitado pelo programa “Vem Com A Gente”. Na ocasião, mais de 9,3 mil imóveis foram visitados e vistoriados. Ainda durante a ação, mais de 2,2 mil consumidores conseguiram resolver pendências de débitos com a concessionária. Além disso, mais de 8 mil hidrômetros foram substituídos, promovendo a regularização do abastecimento dos moradores do local. Outros mil metros de novas redes de água também foram construídos.

As equipes de campo realizaram, ainda, serviços como verificação de irregularidades, substituição e instalação de hidrômetros, padronização de cavaletes, reaterro de intervenções, novas ligações e extensões de redes de água tratada. As equipes do projeto também sanaram dúvidas sobre serviços de saneamento, além de realizar debates e ouvir sugestões de moradores para melhorias.

“Fui bem recebida no atendimento itinerante da Águas de Manaus, o negócio deu tudo certo, graças a Deus deu para resolver tudo. Fui bem atendida e consegui um parcelamento flexível dos meus débitos. Saio satisfeita do atendimento”, afirmou a moradora do conjunto Viver Melhor, Marcelina da Silva. Ela é uma das mais de 600 mil pessoas beneficiadas pelo projeto desde sua criação em agosto de 2018.

DIGNIDADE – O “Vem Com A Gente” tem o objetivo de garantir a universalização do saneamento da cidade, por meio das visitas por todas as regiões e bairros de Manaus. Ao todo, as equipes de relacionamento da empresa já passaram por 62 bairros. O programa funciona a partir de um pré-levantamento de aproximação social e mapeamento, em seguida as equipes fazem um levantamento com vistorias, negociação, atendimento itinerante e recadastramento. Por fim, as equipes do projeto já realizam uma setorização com serviços de manutenção e demais ações de relacionamento.

“O Vem com a Gente vai de porta em porta nos bairros, comunidades, becos e ouve as demandas de quem mora ali. Assim, podemos trabalhar de maneira mais precisa, para resolver as demandas e melhorar a qualidade de vida nestes locais. Em dois anos, devemos passar por todos os bairros da cidade”, destacou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis.

Desde 2018, as equipes já atenderam 180 mil imóveis, com mais de 640 mil pessoas beneficiadas. Nesse período de tempo, a concessionária também realizou 19 mil cadastros na tarifa social, benefício que concede 50% de desconto na conta de água. Além de levar água tratada e dignidade para os moradores com o serviço, mais de 30 km de novas redes foram instalados.

Moradores de bairros como Centro, Nossa Senhora Aparecida, Glória, Presidente Vargas, Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha, Raiz, Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, Educandos, Colônia Oliveira Machado, São Geraldo, Chapada, São Jorge, Santo Antônio, Vila da Prata, São Raimundo, Compensa, Santo Agostinho, Lázaro, Betânia, Crespo, Japiim, Petrópolis, São Francisco, Aleixo, Parque 10 de Novembro, e outros já foram beneficiados com o projeto.

