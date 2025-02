Professor desaparece após naufrágio de embarcação no AM; buscas continuam

O acidente ocorreu na sexta-feira (21) e outros três professores conseguiram se salvar

Autazes –Equipes de resgate iniciaram, na manhã deste sábado (22), as buscas por um professor desaparecido após o naufrágio de uma pequena embarcação no município de Autazes (a 113 quilômetros a sudeste de Manaus).

O acidente ocorreu na sexta-feira (21) e outros três professores que estavam na embarcação conseguiram se salvar.

A Defesa Civil do município informou que mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram enviados para auxiliar nas buscas. Até o final da manhã, o professor ainda não havia sido localizado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação afundou por volta do meio-dia no Rio Autaz Açu, nas proximidades da sede do município.

O naufrágio teria sido provocado pelos fortes ventos e pelo banzeiro do rio. Moradores da região chegaram a registrar em vídeo a embarcação momentos antes do acidente.

Os professores haviam partido da comunidade Taquara e seguiam em direção à sede de Autazes quando a embarcação virou. Dois deles conseguiram se salvar, enquanto o terceiro foi arrastado pela correnteza e desapareceu ao submergir no rio. As buscas continuam.

Da Redação Portal d24am