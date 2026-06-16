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Governo libera R$ 337 milhões para combate a incêndios e desmatamento

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação/ Instituto Brasília Ambiental) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonia/meio-ambiente/governo-libera-r-337-milhoes-para-combate-a-incendios-e-desmatamento/

Recursos serão destinados ao Ibama e ao ICMBio para reforçar ações de prevenção, fiscalização e combate aos crimes ambientais

Brasília – Medida Provisória publicada nesta segunda-feira (15) destinará R$ 337,5 milhões para ações de combate ao desmatamento, prevenção de incêndios e fiscalização ambiental.

Desse total, R$ 194,4 milhões serão destinados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e R$ 143,1 milhões vão para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

No âmbito do Ibama, a maior parte dos recursos — cerca de R$ 149,3 milhões — será aplicada em ações de prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais prioritárias. A estimativa é de ampliação da área protegida em mais de 148 mil quilômetros quadrados.

Outros R$ 45,1 milhões serão destinados a atividades de controle e fiscalização ambiental, com previsão de incremento no número de ações em todo o território nacional.

Unidades de conservação

O ICMBio receberá recursos para intensificar as ações de fiscalização ambiental e de prevenção e combate a incêndios florestais em unidades de conservação. O montante prevê aquisição de equipamentos e reforço da estrutura operacional.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

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