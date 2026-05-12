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Rússia conclui teste de míssil nuclear ‘Satanás’ com alcance de 35 mil km

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/russia-conclui-teste-de-missil-nuclear-satanas-com-alcance-de-35-mil-km/

Armamento intercontinental Sarmat pode atingir a Europa em poucos minutos

Rússia – A Rússia anunciou nesta terça-feira (12) a conclusão do teste final do míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, armamento com capacidade nuclear e alcance estimado de até 35 mil quilômetros.

Conhecido pela Otan como “Satanás”, o míssil é considerado um dos principais trunfos militares do presidente Vladimir Putin e, segundo Moscou, poderá entrar oficialmente em operação até o fim deste ano.

O anúncio foi feito pelo comandante das forças de mísseis estratégicos russos, Sergei Karakayev, que afirmou que a etapa final de testes foi concluída com sucesso.

Segundo o governo russo, o Sarmat tem capacidade de atravessar os polos Norte e Sul, desviar de sistemas antimísseis e atingir alvos na Europa em menos de dez minutos.

O armamento também pode transportar dez ou mais ogivas nucleares, de acordo com informações do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos.

O Ministério da Defesa russo afirmou que o Sarmat é “o míssil mais poderoso do mundo” em capacidade de destruição e alcance, ampliando significativamente o potencial das forças nucleares estratégicas do país.

O RS-28 Sarmat faz parte de uma nova geração de armas apresentada por Vladimir Putin em 2018 como praticamente “invencível” aos sistemas modernos de defesa aérea.

Este foi o segundo grande teste público do armamento. Os primeiros lançamentos ocorreram em 2018 e 2022, segundo autoridades russas.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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