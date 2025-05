Presidente do TCE-AM recebe visita institucional da Audicon durante Congresso Internacional

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, recebeu na manhã desta quarta-feira (29) a visita institucional de representantes da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). A reunião aconteceu no contexto do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que encerra hoje em Manaus.

Participaram do encontro a presidente da Audicon, conselheira-substituta Milene Cunha, e os membros da diretoria da entidade, a conselheira-substituta do TCE-AC, Maria de Jesus, o conselheiro-substituto do TCE-SC, Gerson Sicca, além do auditor do TCE-AM Alípio Firmo Filho.

Os visitantes aproveitaram a oportunidade para conhecer as instalações e a estrutura da Corte de Contas amazonense, elogiando a infraestrutura do Tribunal, a hospitalidade da equipe e a receptividade do povo amazonense. Eles também destacaram a culinária local e manifestaram o desejo de voltar a Manaus para turismo, já que a programação intensa do Congresso não permitiu tempo para explorar a cidade.

“É sempre uma honra receber colegas de outras regiões do Brasil aqui no Tribunal de Contas do Amazonas. Essa troca de experiências é essencial para o fortalecimento do sistema de controle externo e reforça a importância de eventos como o Congresso para aproximar as instituições e gerar novas parcerias”, afirmou a conselheira Yara Amazônia Lins.

Durante a visita, foram discutidos temas de interesse comum para as instituições, com foco na valorização das boas práticas, no compartilhamento de experiências e no fortalecimento do papel dos Tribunais de Contas na fiscalização das políticas públicas e no desenvolvimento sustentável.

O IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado desde o dia 26 de maio no Centro de Convenções do Amazonas, reuniu autoridades nacionais e internacionais, especialistas, acadêmicos e representantes da sociedade civil para debater desafios globais e locais relacionados à sustentabilidade, à inovação na gestão pública e à atuação dos órgãos de controle.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa