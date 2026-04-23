Presidente do TCE-AM prestigia posse da nova mesa diretora do TRF-1

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou, nesta quinta-feira (23), da cerimônia de posse da nova mesa diretora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), realizada em Brasília. O evento marcou o início do biênio 2026-2028 da Corte.

Também representando o TCE-AM, esteve presente o ouvidor da Corte de Contas amazonense, conselheiro Mario de Mello.

Na solenidade, a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso assumiu a presidência do tribunal, tornando-se a segunda mulher na história a ocupar o cargo. Também tomaram posse o desembargador federal César Jatahy, como vice-presidente, e o desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, como corregedor regional da Justiça Federal da 1ª Região.

Durante a cerimônia, a conselheira-presidente Yara Lins destacou a relevância institucional e simbólica da posse feminina no comando da Corte.

“É uma honra prestigiar este momento histórico, que reforça a presença e a liderança das mulheres em espaços estratégicos do sistema de Justiça brasileiro. Desejo uma gestão exitosa, marcada pelo diálogo e pelo fortalecimento das instituições”, afirmou.

Em seu discurso de posse, a nova presidente do TRF-1 ressaltou o compromisso com uma gestão humanizada e participativa.

“O diálogo será a marca desta presidência. Assumo este cargo, não como uma honraria, mas como um serviço.”

O TRF-1 é o maior entre os seis tribunais regionais federais do país, com jurisdição sobre o Distrito Federal e outros 12 estados, entre eles o Amazonas.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM