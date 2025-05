Presidente do TCE-AM participa de evento sobre segurança pública no Amazonas

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, integrou a mesa de honra do evento de lançamento da primeira revista e anuário de segurança pública do Amazonas, realizado na manhã desta quinta-feira (29), em Manaus.

A solenidade marcou ainda a conclusão do curso de gestão e governança na segurança pública, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança, em parceria com o Instituto ITER.

O evento contou com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de diversas autoridades, incluindo o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, que proferiu a palestra de encerramento com o tema “Gestão de projetos, orçamento, licitação e logística em segurança pública”.

A cerimônia reuniu representantes do poder Judiciário, Legislativo e demais instituições públicas, além de profissionais e especialistas em segurança. A revista e o anuário lançados durante o evento trazem dados e análises sobre as ações e indicadores da segurança pública no estado, buscando ampliar a transparência e o debate sobre o tema.

A conselheira Yara Amazônia Lins destacou a relevância de ações conjuntas para fortalecer a gestão pública:

“A troca de experiências e a cooperação entre as instituições são fundamentais para aprimorar a administração pública e os serviços prestados à sociedade. É por meio desse diálogo que podemos construir soluções mais eficazes e eficientes para os desafios da segurança pública e de outras áreas essenciais”, disse.

