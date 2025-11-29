Presidente do TCE-AM compõe mesa de honra na cerimônia da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do TJAM

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, participou na manhã desta sexta-feira (28) da cerimônia de entrega da “Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Amazonas”, promovida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A solenidade ocorreu no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes e reuniu autoridades dos Três Poderes, além dos 67 homenageados deste ano.

Convidada para compor a mesa de honra, Yara Amazônia Lins destacou a relevância da homenagem concedida pelo TJAM e reforçou o alinhamento institucional entre as duas Cortes.

“A Medalha da Ordem do Mérito Judiciário é um reconhecimento a profissionais que fortalecem o sistema de Justiça. Agradeço o convite e reafirmo a parceria entre o TCE e o TJAM, sempre comprometidos com a boa gestão pública e com o serviço à sociedade”, afirmou.

A comenda, instituída pela Resolução nº 49/1982, é a mais elevada distinção honorífica do TJAM e foi entregue em três graus, sendo eles Grande Mérito, Mérito Especial e Mérito.

Entre os agraciados estão magistrados, membros do Ministério Público, gestores públicos, servidores e representantes de instituições que atuam diretamente no fortalecimento da Justiça no Amazonas.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM