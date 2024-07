‘Prefiro ser jogado de um prédio do que lutar com ele novamente’: Pedro Pascal se assustou após enfrentar Paul Mescal em ‘Gladiador 2’

O lançamento das primeiras imagens de ‘Gladiador 2’ veio acompanhado de mais algumas informações sobre o aguardado filme de Ridley Scott, também diretor de “Casa Gucci” e outros longas de sucesso.

Ainda teremos que esperar até o próximo dia 22 de novembro para ver, entre outras coisas, o que promete ser um confronto brutal entre Paul Mescal e Pedro Pascal.

“Eu chamo isso de Paul Wall”

Como esperado, Mescal passou por um treinamento intenso para alcançar um físico que não era de forma alguma inferior ao de Russell Crowe . É verdade que são personagens diferentes, mas o protagonista de ‘Aftersun’ teve aqui um enorme desafio e seu co-estrela Pascal deixou claro que está à altura da tarefa ao comentar o seguinte na Vanity Fair.

“É brutal, cara. Eu chamo isso de Muralha de Paul. Ele ficou muito forte. Prefiro ser jogado de um prédio do que ter que lutar com ele novamente. Enfrentar alguém tão em forma, tão talentoso e muito mais jovem. .. Além do fato de Ridley ser um gênio total, Paul foi um grande motivo para eu submeter meu pobre corpo a tal experiência.”

Lembremos que Mescal dá vida em ‘Gladiador 2’ ao mesmo personagem já interpretado por Spencer Treat Clark no primeiro episódio. Scott não esclareceu por que achou necessária a mudança de ator, mas levando em consideração que Lucius nada mais era do que uma criança em ‘Gladiador’, também não é algo que será notado excessivamente.

Mescal comenta sobre sua transformação física em ‘Gladiador 2’

Por sua vez, Mescal comentou sobre sua transformação física em ‘Gladiador 2’. ” Eu só queria ser grande e forte e parecer o tipo de pessoa que pode causar um pequeno estrago quando tudo dá errado. Eu também acho que, Às vezes, ao tentar conseguir aquele visual perfeito, pode-se acabar parecendo mais uma modelo de roupa íntima do que um guerreiro . Observe também o seguinte sobre as cenas de combate:

“Os músculos começam a crescer e isso pode ser considerado estético em alguns aspectos, mas há algo em sentir-se forte no próprio corpo que causa uma sensação diferente. Você se comporta de maneira diferente. Tem um impacto psicológico em você que foi útil para o filme”.

