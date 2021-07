Prefeitura de Manaus – David Almeida – revitaliza avenidas

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Manaus finalizou, neste fim de semana, a revitalização do asfaltamento nos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós, na zona Centro-Sul.

A obra recuperou quase 10 quilômetros da via, que estava tomada por buracos, prejudicando o grande fluxo de veículos no local. A ação faz parte do pacote de “Obras de Verão”, que integra o Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o “Mais Manaus”, lançado em junho pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito Marcos Rotta.

Foi realizada a fresagem na avenida, que é a remoção da camada desgastada de asfalto do pavimento anterior e feita uma nova capa de asfalto, com o serviço finalizado em 22 dias. Aproximadamente 60 trabalhadores atuaram à noite e na madrugada, para que o trânsito no local não fosse prejudicado.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a determinação do prefeito David Almeida foi de aliar celeridade e qualidade nas obras entregues à população de Manaus.

#PraCegoVer: carrossel de fotos mostra carros circulando na avenida revitalizada.

Texto no card diz: “Prefeitura finaliza revitalização da avenida Torquato Tapajós”.

#PrefeituradeManaus #Infraestrutura #Revitalização

amazonianarede

prefeiturademanaus