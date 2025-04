Prefeitura de Barcelos realiza entrega de 12 toneladas de peixe e promove Páscoa mágica para mais de 3 mil crianças

A Prefeitura de Barcelos promoveu uma grande ação social nesta Semana Santa, reafirmando seu compromisso com a população. Na Sexta-feira Santa, foram distribuídas 12 toneladas de peixe para as famílias barcelenses, entre tambaquis e outras espécies regionais. A entrega aconteceu no Piabódromo, alcançando posteriormente também moradores dos bairros Marará, Santo Antônio e comunidades indígenas, garantindo que o alimento da Semana Santa chegasse à mesa de todos.

A ação, coordenada por determinação do prefeito Radinho, envolveu uma força-tarefa de várias secretarias municipais, que atuaram com organização impecável e profundo respeito às tradições da população. Essa iniciativa já é uma tradição do prefeito Radinho, que há pelo menos seis anos, mesmo antes de assumir a Prefeitura, já realizava esse gesto solidário em larga escala.

Já no domingo de Páscoa, o Piabódromo foi palco de uma tarde mágica para mais de 3 mil crianças. O local ficou lotado de alegria com brincadeiras, pintura facial, música, lanches e muito chocolate, resgatando um clima festivo que há tempos Barcelos não vivia. Tudo foi cuidadosamente organizado, com segurança reforçada e estrutura para receber as famílias com tranquilidade e diversão.

E a celebração não parou por aí. Com o mesmo carinho e atenção, o prefeito Radinho estendeu a ação para esta segunda-feira (21), levando o espírito da Páscoa até a comunidade de Piloto, onde também foram entregues chocolates para as crianças, garantindo que esse momento especial chegasse às famílias do interior.

“Fizemos tudo com muito carinho. Nossa missão é cuidar das pessoas e fortalecer as tradições da nossa terra”, destacou o prefeito Radinho.

Mais do que uma distribuição de alimentos ou uma festa, a Semana Santa e a Páscoa deste ano em Barcelos foram a prova de que, quando há compromisso e amor pela cidade, é possível transformar simples gestos em momentos inesquecíveis.

