Manaus registra 1ª morte por dengue em 2025; é o 2º caso no AM neste ano, aponta FVS

Vítimas de Jutaí e Manaus tinham a mesma condição de saúde e faleceram nos primeiros meses do ano.

Manaus confirmou a primeira morte por dengue em 2025, segundo relatório da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) divulgado nesta quinta-feira (3). O estado já soma duas mortes pela doença neste ano, com o outro caso registrado em Jutaí.

A primeira vítima foi um idoso de 64 anos, morador de Jutaí, que tinha hiperplasia prostática e faleceu em 6 de fevereiro.

O segundo caso, confirmado pelo órgão nesta quinta-feira, foi de um idoso de 68 anos, morador de Manaus, com a mesma comorbidade, que morreu em 24 de abril.

Segundo levantamento da FVS-RCP, foram registrados 3.464 casos de dengue no primeiro semestre de 2025, uma queda de 58,7% em relação ao mesmo período de 2024.

Ainda conforme o relatório da FVS, de 1º de janeiro a 3 de julho, o Amazonas notificou 12.463 casos suspeitos de arboviroses. Desse total, foram confirmados:

91 para Chikungunya;

57 para Febre de Mayaro;

10 para Zika.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, já havia alertado para o risco elevado de dengue no início do ano, devido ao período de sazonalidade da doença no estado.

“Estamos aguardando um aumento, estamos nos preparando, mas hoje nós estamos aí com essa previsão, a tendência de aumento de casos. O aumento para o risco existe”, disse a gestora em entrevista ao g1.

Como forma de prevenção, a fundação emitiu uma orientação aos municípios do interior para ampliar as ações de eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Nos próximos dias, será lançado um plano de contingência para os 62 municípios do estado.

Circulação de sorotipos

A FVS-RCP também informou que está monitorando os quatro sorotipos de dengue em circulação no país. Entre eles está o Tipo 3, registrado no Amazonas em 2024 após 15 anos sem ocorrência.

De acordo com o Ministério da Saúde, o sorotipo 3 é um dos mais virulentos e tem maior potencial de causar formas graves da doença. Os tipos 2 e 3 costumam estar associados às manifestações mais severas.

Sintomas e sinais de alerta

Entre os sintomas mais comuns da dengue estão:

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

Os sinais de alarme, que indicam possível agravamento do quadro, incluem:

Dor abdominal intensa e contínua;

Vômitos persistentes;

Acúmulo de líquidos;

Sangramento de mucosa;

Irritabilidade.

Por g1 AM — Manaus