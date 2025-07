Gêmeas siamesas do AM recebem alta da UTI após cirurgia complexa de separação

Irmãs nasceram na maternidade Ana Braga e realizaram o procedimento no Hecad, hospital de referência, em Goiânia

Manaus – As gêmeas do Amazonas que passaram por cirurgia de separação, Yasmin Vitória e Eliza Vitória, de dois meses, receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiás (Hecad), em Goiânia. As meninas foram operadas em maio deste ano e, segundo a equipe médica, respondem bem ao pós-operatório.

Yasmin e Eliza nasceram na Maternidade Ana Braga, no dia 9 de abril deste ano, unidas pelo tórax e abdômen. Após receberem todo o suporte médico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), foram transferidas para o Hecad, unidade de referência nacional neste tipo de cirurgia.

“A história que a gente estava acompanhando teve um desfecho muito feliz. São histórias como essas que nos motivam cada vez mais e dão o gás necessário para a gente continuar trabalhando, melhorando toda a rede estadual de saúde”, disse o governador Wilson Lima em rede social.

A primeira a deixar a UTI foi Eliza, no último dia 23 de junho. Na última segunda-feira (30/06), foi a vez de Yasmin. As gêmeas seguem em processo de reabilitação fonoaudiológica e fisioterapêutica, com acompanhamento integral.

Recuperação

De acordo com a equipe médica do Hecad, as irmãs apresentam quadro clínico regular e estável, com boa resposta às etapas pós-operatórias. A paciente Eliza está em processo de recuperação da cirurgia, com a ferida cicatrizando progressivamente e sem sinais de infecção. Está fazendo curativos conforme o protocolo do hospital, respondendo bem ao tratamento e já tem condições clínicas para receber alta.

Yasmim ainda está em processo de transição da alimentação por sonda (dieta enteral) para alimentação pela boca (via oral), está reduzindo, aos poucos, o uso de oxigênio suplementar, e ainda precisa de curativos diários.

A mãe das gêmeas, Elizandra Cunha, disse ser muito bom ver as filhas independentes, vivendo separadas. “Agora, estando na enfermaria, é uma grande alegria para mim como mãe. Esse momento foi muito esperado por toda a família e, graças a Deus, deu tudo certo. É muito emocionante. A nossa expectativa agora é voltar para Manaus e, em seguida, para a nossa cidade, Monte Alegre”, disse, emocionada.

Acompanhamento integral

Natural de Monte Alegre (PA), Elizandra da Costa optou por realizar o pré-natal em Manaus, iniciado em novembro de 2024 na Maternidade Nazira Daou, especializada em gestação de alto risco.

Após o nascimento, ocorrido em 9 de abril na Maternidade Ana Braga, as gêmeas foram encaminhadas no dia 12 de abril para a Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), onde passaram por uma série de exames. O Governo do Amazonas mobilizou mais de 100 profissionais em diferentes etapas do processo de acompanhamento das gêmeas.

Cirurgia de separação

As irmãs Eliza Vitória e Yasmin Vitória nasceram na maternidade Ana Braga, referência em parto de alto risco, com a condição rara conhecida como tórax-onfalopagia, em que estavam unidas pelo tórax e abdômen. No dia 24 de abril, elas foram transferidas para o Hecad, via Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), em UTI aérea do Governo do Amazonas. A cirurgia de separação foi realizada, em 13 de maio. O procedimento durou cerca de cinco horas.

A cirurgia envolveu etapas complexas, como a separação do fígado, órgão que as irmãs compartilhavam, e a reconstrução das estruturas abdominais de cada uma. A cirurgia foi considerada um sucesso pela equipe médica e simboliza a força do Sistema Único de Saúde (SUS) na realização de procedimentos de alta complexidade por meio da cooperação entre estados.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am