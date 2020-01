Postos mantém preços elevados da gasolina e PROCON faz vista grossa

Os donos de postos de gasolina praticamente ignoraram e PROCON faz vista grossa a redução de 3% nos preços da gasolina feita pela Petrobras. Um dia depois do anúncio, ao invés dos posto baixarem o valor da gasolina, elevaram os valores praticados nas bombas, de R$ 3,99 para até R$ 4,79 o litro, preço hoje que encontramos facilmente na cidade de Manaus (28).

Segundo representantes desses estabelecimentos, os postos ainda estavam trabalhando com estoques antigos (e que por isso não poderiam reduzir o valor que já estava sendo praticado de 3,99), e pasmem, no dia seguinte os “elevados estoques” como disse o representante dos postos, inesperadamente todo esse estoque acabou do dia para a noite e, no raiar do sol, já estava sendo praticado o aumento abusivo que hoje (28) encontramos em todos os postos de Manaus “coincidentemente” ao mesmo tempo. Fica claro que a opção foi e sempre será a de avançar sobre o bolso dos consumidores.

Para reduzir os preços da gasolina nas refinarias, a Petrobras alegou alívio no conflito entre o Irã e os Estados Unidos. Mas se sabe que o presidente Jair Bolsonaro estava muito preocupado com a possibilidade de a estatal encarecer os combustíveis, por causa da alta do petróleo no mercado internacional.

Segundo os consumidores, a Petrobras fez bem em diminuir os preços da gasolina e do diesel nas refinarias, contudo, é importante que essas quedas cheguem à bombas. Alegam que os valores cobrados hoje para o abastecimento dos veículos é alto demais.

Diante da crise internacional, Bolsonaro pediu medidas para conter o reajuste dos combustíveis. A equipe econômica anunciou, logo em seguida, projeto para a criação de um fundo que subsidiará a gasolina e o diesel. Em vez de elevar os preços dos combustíveis, a Petrobras será ressarcida pelo fundo.

Tudo, no entanto, ainda não passa de promessa. O certo é que, depois de toda a movimentação do governo, preocupado com uma possível alta da gasolina e do diesel por causa do embate entre o Irã e os EUA, a Petrobras reduziu os preços em 3%. A empresa diz que tem liberdade para agir.

