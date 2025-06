Porto de Parintins será ampliado para receber navios maiores e cruzeiros, diz Dnit

Nova fase de obras ocorre nos próximos meses e inclui a ampliação do cais flutuante para 250 metros de extensão.

O porto de Parintins, no Amazonas, deve passar por uma nova etapa de obras nos próximos meses. A principal intervenção será a ampliação do cais flutuante, que passará dos atuais 150 metros para 250 metros de extensão. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelas obras no local.

Neste sábado (30), representantes do Dnit, acompanhados por autoridades estaduais e municipais, vistoriaram as estruturas já reformadas, conversaram com passageiros que desembarcavam na ilha e apresentaram as próximas fases do projeto.

Segundo o órgão, as melhorias visam atender ao aumento no fluxo de passageiros durante o Festival de Parintins, realizado sempre no fim de junho, e também preparar o porto para receber navios de cruzeiro durante a alta temporada turística, entre setembro e março.

A primeira fase da obra foi concluída no início de junho, com a substituição dos flutuantes da passarela. As atividades no porto chegaram a ser temporariamente suspensas para a troca das balsas de ancoragem.

“Desde o início, o Dnit tem se preocupado com a segurança dos foliões. Essa foi a nossa primeira meta”, afirmou Edmit Tavares, diretor de infraestrutura aquaviária do órgão.

A nova etapa inclui a instalação de coberturas laterais na passarela e no terminal flutuante, além da ampliação do cais.

“Vamos aumentar o cais flutuante com mais dois módulos de 50 metros, totalizando 250 metros. Isso vai permitir receber navios maiores”, completou Tavares.

Também está prevista a instalação de boias de sinalização para orientar a aproximação e garantir a ancoragem segura de embarcações de grande porte.

A estrutura é considerada estratégica principalmente durante o festival, quando o número de passageiros por dia chega a cerca de sete mil, mais que o triplo do fluxo normal registrado no porto.

amazonianarede

Por g1 AM