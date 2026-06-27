Por que terremoto na Venezuela gerou tremor de terra a quilômetros de distância no AM? Especialista explica

Ao g1, o geofísico Raphael Di Carlo afirmou o fenômeno foi percebido na capital amazonense por causa da propagação das ondas sísmicas liberadas pelo movimento entre as placas tectônicas.

As ondas de energia geradas pelo terremoto que atingiu a Venezuela no início da noite de quarta-feira (24) chegaram a Manaus e fizeram moradores sentirem os tremores na capital amazonense, a cerca de 1.800 quilômetros do epicentro. Mas por que o fenômeno registrado em outro país tem gerou um tremor de terra no Amazonas?

Ao g1, o geofísico e professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Raphael Di Carlo, afirmou que o fenômeno foi percebido na capital amazonense por causa da propagação das ondas sísmicas liberadas pelo movimento entre as placas tectônicas.

“De acordo com alguns serviços sismológicos, os terremotos tiveram profundidades de 10 quilômetros e 15 quilômetros. É possível que nós tenhamos sentido em Manaus porque as ondas carregam energia fruto do choque entre as placas tectônicas”, afirmou.

Embora o Brasil não esteja em uma área de intensa atividade sísmica, tremores registrados em países da região dos Andes podem ser sentidos na Região Norte. Segundo especialistas, isso acontece porque essa parte do país está relativamente próxima da borda entre placas tectônicas.

As ondas sísmicas geradas por terremotos de grande magnitude conseguem percorrer milhares de quilômetros e, em geral, são percebidas com mais facilidade nos andares mais altos de edifícios.

O professor da Ufam explicou ainda que tremores de terra são eventos comuns em todo o planeta, mas muitos não são percebidos pela população porque ocorrem em grandes profundidades ou em regiões distantes.

Sobre os terremotos registrados na Venezuela, de magnitude 7,2 e 7,5, o especialista destacou que os impactos foram mais concentrados nas áreas próximas ao epicentro, onde a intensidade dos tremores tende a ser maior

“Os tremores ocorridos na Venezuela provavelmente têm causas devido à movimentação e ao choque entre as placas tectônicas sul-americana e caribenha”, afirmou.

Além de Manaus, a Defesa Civil do Amazonas informou em nota que os tremores foram sentidos em pelo menos dois municípios do estado: Barcelos e Iranduba. Outras cidades do Norte do Brasil, como Belém e Macapá também registraram tremores.

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Por Jadson Lima, Jacqueline Nascimento, g1 AM — Manaus