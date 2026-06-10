Por que a segurança dos seus dados vale muito mais do que aquele serviço supostamente oferecido de graça

Especialistas alertam que aplicativos e plataformas digitais gratuitos costumam monetizar informações dos usuários

Quando você baixa um aplicativo gratuito ou se cadastra em uma rede social sem pagar nada, pode parecer que está fazendo um bom negócio. Mas há uma lógica por trás de toda essa generosidade que merece atenção: se o serviço é gratuito, em algum lugar existe uma troca. E, na maioria dos casos, o que está sendo negociado são os teus dados.

O verdadeiro preço do que parece não custar nada

Abrir seu email em um dos principais provedores gratuitos não é um ato neutro. Cada vez que você faz isso, está alimentando um modelo de negócios que analisa o conteúdo das suas conversas, registra seus padrões de consumo e constrói um perfil seu que acaba sendo vendido para anunciantes. Eles não anunciam isso em letras garrafais nos termos de uso, mas é isso mesmo.

As consequências dessa troca já estão bem documentadas. No Brasil, um único vazamento chegou a expor os dados de mais de 102 milhões de pessoas. Um caso que, segundo especialistas em segurança digital, revelou até que ponto as informações nas mãos de empresas que não priorizam a privacidade podem ser usadas para criar registros falsos, cometer fraudes financeiras ou suplantar identidades.

E isso não é uma exceção. Os ataques cibernéticos estão cada vez mais precisos, e os serviços que crescem a toda velocidade sem investir em proteção deixam seus usuários como o elo mais fraco. O problema é que, durante anos, você foi cedendo informações sem saber exatamente para onde elas vão nem quem as usa.

Privacidade como direito, não como opção de luxo

Chegando a este ponto, a boa notícia é que proteger seus dados não exige ser especialista em tecnologia nem gastar uma fortuna. Optar por um e-mail com criptografia de ponta a ponta é algo ao alcance de qualquer pessoa hoje. A privacidade se tornou uma escolha pessoal.

E se você quiser ir além das ferramentas, entender seus direitos é igualmente importante. No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é o órgão que zela pela proteção de dados sob a LGPD, orienta os cidadãos e fiscaliza as empresas. Saber quais recursos a ANPD coloca à sua disposição lhe dá a capacidade real de agir quando seus dados são violados.

No fundo, tudo se resume a uma pergunta que vale a pena fazer a si mesmo na próxima vez que um serviço pedir que você se cadastre gratuitamente: quem realmente se beneficia com isso? Não para entrar em pânico, mas para tomar decisões com mais critério. Quando um serviço é transparente sobre como se financia, seja por meio de assinaturas ou do apoio de uma comunidade, você sabe exatamente o que está recebendo. E, acima de tudo, o que não está cedendo sem perceber.

Seus dados revelam quem você é, o que lhe preocupa, com quem você conversa e o que você compra. Tratá-los com o mesmo cuidado com que você cuida da sua carteira não é exagero. É, simplesmente, sensatez digital.

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Com informações da Assessoria Portal d24am