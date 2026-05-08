Ibama libera licença para pontes de concreto no Trecho do Meio da BR-319

Articulação do senador Eduardo Braga contribuiu para mais um avanço no processo de recuperação da rodovia

Manaus – Mais um passo importante foi dado para o avanço da BR-319. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu a Licença de Instalação (LI) nº 1558/2026 ao DNIT, referente à implantação de três pontes de concreto no Trecho do Meio da rodovia.

A autorização contempla as estruturas sobre os igarapés Santo Antônio, Realidade e Fortaleza, localizadas, respectivamente, nos km 575,73, km 590,13 e km 601,00 da BR-319/AM, no segmento compreendido entre Manaus/AM e Porto Velho/RO. A licença tem validade de três anos e estabelece uma série de condicionantes ambientais para a execução das obras.

O avanço representa mais uma etapa concreta dentro do processo de recuperação da BR-319, considerada estratégica para a integração do Amazonas, garantia de abastecimento, mobilidade da população e fortalecimento da economia da região Norte.

O senador Eduardo Braga acompanha de perto as ações relacionadas à rodovia e defende que a recuperação da BR-319 ocorra com responsabilidade ambiental, segurança jurídica e uso de tecnologia para monitoramento permanente da floresta.

A licença também reforça o reconhecimento formal do empreendimento no Trecho do Meio da BR-319, segmento historicamente considerado um dos maiores desafios para a retomada completa da ligação terrestre entre Amazonas e Rondônia.

Além da autorização das pontes, o documento determina programas de monitoramento da fauna, flora, qualidade da água, controle de erosão, prevenção de incêndios e recuperação ambiental, entre outras medidas de controle e fiscalização.

O senador Eduardo Braga afirmou que a emissão da licença demonstra que o projeto segue avançando dentro dos parâmetros legais e ambientais.

“Recebo essa notícia com muita esperança. Cada nova autorização mostra que o Amazonas não desistiu da BR-319. Essa caminhada continua, porque milhares de famílias dependem dessa ligação para ter mais dignidade, oportunidades e acesso aos serviços essenciais”, declarou o senador.

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Com informações da Assessoria Portal d24am