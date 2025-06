Polícia resgata 62 pacientes mantidos em cárcere privado no RJ

Local funcionava como comunidade terapêutica para dependentes químicos

Rio de Janeiro – A Polícia Civil prendeu 11 pessoas e resgatou 62 pacientes mantidos em cárcere privado na comunidade terapêutica Recomeçar, que trata de dependentes químicos em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início em outubro do ano passado, após os agentes analisarem as circunstâncias da morte de um dos internos da clínica, Carlos Alberto da Silva de Oliveira. Ele deu entrada em um hospital da região, com quadro de pneumonia. Durante a apuração, foram reunidas informações a respeito dos abusos praticados contra os pacientes internados na clínica, no bairro Santa Cândida.

Segundo os policiais da delegacia de Itaguaí, foi cumprido mandado de busca e apreensão no local, onde dois administradores e nove monitores foram flagrados mantendo os enfermos em cárcere privado.

De acordo com os agentes, os pacientes eram mantidos em condições insalubres e, caso tentassem fuga, recebiam punições como privações de alimentos, visitas de familiares e, em alguns casos agressões físicas. A internação dos pacientes era paga pelos familiares. A ação contou com apoio da Promotoria de Justiça de Itaguaí.

Os 11 detidos foram conduzidos para a delegacia, onde foram autuados em flagrante e responderão pelos crimes de sequestro, cárcere privado e associação criminosa.

O site da Recomeçar informa que “a clínica atua em atividades de assistência psicossocial, e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química”. Diz ainda que a clínica “oferece serviços de qualidade e está comprometida em atender às necessidades de seus clientes com eficiência”.

