Operação contra o tráfico deixa cinco mortos no Rio de Janeiro

Ação policial ocorreu em comunidade da capital fluminense nesta terça-feira (26) e teve confronto armado durante o combate ao crime organizado

Rio de Janeiro – Cinco pessoas morreram e seis foram presas numa operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas nesta terça-feira (26), no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro.

A ação policial tinha o objetivo de retirar as estruturas metálicas usadas pelo tráfico de drogas para impedir a entrada dos veículos das forças de segurança do estado, as chamadas barricadas.

Os policiais também visavam a recuperação de veículos clonados e roubados na região, principalmente motos, usadas para roubos e furtos. Os suspeitos feridos, após confronto com os militares do batalhão da PM de Irajá, foram levados para o Hospital estadual Carlos Chagas, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ação, três fuzis foram apreendidos, além de uma pistola e uma quantidade de droga ainda não contabilizada. Em 2026 a corporação apreendeu 324 fuzis, representando um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a PM, a maioria das apreensões ocorreu em regiões marcadas por intensos confrontos entre grupos rivais, em comunidades da capital e de municípios da região metropolitana, como Niterói e São Gonçalo.

Em nota, a corporação informou que “mantém operações com foco no combate ao crime organizado, especialmente contra grupos envolvidos em disputas armadas, roubos de veículos, roubos de cargas e domínio territorial de comunidades”. A nota informa ainda que, de acordo com levantamento do setor de inteligência “grande parte dos fuzis apreendidos no estado é de fabricação estrangeira, principalmente fabricada nos Estados Unidos”.

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Agência Brasil Portal d24am