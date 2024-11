Polícia argentina faz nova operação no hotel onde Liam Payne morreu

Nesta terça-feira (5), as autoridades vasculharam os armários dos funcionários e revisaram as imagens de segurança

Argentina- A morte do cantor Liam Payne continua sob investigações. Nesta terça-feira (5), a polícia argentina realizou uma nova rodada de diligências sobre um amigo e dois funcionários suspeitos de vender drogas ao cantor, que morreu em um hotel na Argentina no dia 16 de outubro.

Segundo o jornal PagSix, as autoridades também vasculharam os armários dos funcionários do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, e revisaram as imagens de segurança do local, onde o cantor estava hospedado.

Os investigadores teriam utilizado mensagens de texto do celular de Liam para identificar um “amigo” que também pode estar envolvido na venda de drogas ao cantor. No entanto, durante a operação, esse “amigo” não foi encontrado em casa.

No mês passado, as autoridades argentinas invadiram o hotel em busca de “elementos de interesse para a investigação”, segundo uma fonte policial ao jornal argentino La Nación.

amazonianarede

R7 Portal d24am