Polícia apreende 600 kg de drogas após denúncia de tiroteio de piratas no Rio Solimões no AM

Segundo a PM, uma informação indicava que o local do confronto poderia abrigar material relacionado à disputa. Ninguém foi preso durante a operação.

Cerca de 600 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidas durante operação da Polícia Militar na tarde de sábado (18), nas proximidades da Boca da Ressaca Grande, no Rio Solimões, interior do Amazonas. A operação foi motivada por uma denúncia de tiroteios entre piratas fluviais dois dias antes do local.

A operação foi conduzida por agentes do 6º Grupamento da PM em Jutaí, com apoio da Força Tática do 3º Batalhão de Tefé. De acordo com a PM, havia suspeita de que o local do confronto guardasse materiais ligados à disputa. Ninguém foi preso.

Por volta das 14h30, os policiais chegaram ao local indicado e encontraram marcas de embarcação na margem do rio. Na varredura, localizaram os sacos com os entorpecentes.

A carga foi levada para a sede do município de Jutaí e apresentada no 56º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi registrada a ocorrência. A Polícia Civil irá investigar para identificar os donos carga.

Por Lucas Macedo, Pamela Souza, g1 e Rede Amazônica