Cheia no Amazonas já afeta mais de 158 mil pessoas

Informativo apresenta atualizações dos sistemas de monitoramento e ações para atender população afetada

Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, divulga, nesta quarta-feira (06), o boletim semanal com informações atualizadas sobre a cheia no estado.

De acordo com decretos municipais, 16 municípios seguem em situação de emergência: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, Lábrea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá e Tonantins.

Outros quatro municípios estão em nível de alerta: Amaturá, Envira, Pauini e São Paulo de Olivença.

Já em situação de atenção, seguem 31 municípios: Alvarães, Anamã, Anori, Apuí, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Japurá, Manaus, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, São Sebastião do Uatumã, Tefé, Uarini e Urucará.

Ao todo, 11 municípios permanecem em condição de normalidade, conforme dados dos painéis de monitoramento da Defesa Civil do Amazonas.

Até o momento, a estimativa é de 158.411 pessoas afetadas pelas inundações, em todo o Amazonas.

A Defesa Civil do Amazonas já enviou, em 2026, um total de 125 kits de purificadores de água do projeto Água Boa para 21 municípios do estado. A iniciativa tem como objetivo combater a crise hídrica enfrentada durante os períodos de cheia e estiagem, garantindo o acesso à água potável para as populações ribeirinhas.

Os municípios beneficiados com o envio dos purificadores foram Amaturá, Apuí, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Iranduba, Isabel do Rio Negro, Itacoatiara, Jutaí, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, Tonantins, Urucará e Urucurituba.

Monitoramento

A Defesa Civil do Estado informa que o monitoramento da cheia é contínuo e realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, responsável por acompanhar os níveis dos rios ao longo de todo o ano. O Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais também segue trabalhando nas ações para minimizar os impactos da cheia aos afetados.

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Da Redação Portal d24am