Alunos de Rio Preto da Eva conquistam ouro em Olimpíada Internacional de Matemática na França

Grupo representou o Brasil na competição e garantiu o título após duas horas de prova em formato coletivo.

Quatro alunos da rede municipal de ensino de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, conquistaram medalha de ouro na Grande Finale da Olimpíada Internacional de Matemática, realizada nesta quarta-feira (6), em Salon-de-Provence, na França. O grupo representou o Brasil na competição e garantiu o título após duas horas de prova em formato coletivo.

Os estudantes Tabita Paixão, Sara Rihanna, Eskenaz Yamara e Luan Serrão realizaram a avaliação juntos, conforme as regras da olimpíada, que exigem trabalho em equipe. A prova começou às 13h30 no horário local e avaliou habilidades como raciocínio lógico, interpretação e resolução de problemas.

A equipe é formada por alunos da Escola Municipal Alegria de Saber e foi a única representante de uma escola municipal do Amazonas na disputa internacional. Eles haviam sido selecionados após se destacarem em competições e simulados internos.

A conquista é considerada histórica para o município e reflete o desempenho dos estudantes ao longo da preparação, que incluiu rotina intensa de estudos, treinamentos específicos e resolução de exercícios voltados à competição.

Além do resultado na França, os alunos fazem parte de um histórico recente de bons desempenhos da escola em olimpíadas internacionais. Em 2025, estudantes da mesma unidade participaram de uma competição em Tóquio, no Japão, e conquistaram o 4º lugar.

Segundo a organização, a medalha de ouro simboliza não apenas o desempenho acadêmico dos alunos, mas também o potencial da educação pública do município em competições de nível internacional. A conquista foi comemorada por professores, familiares e pela comunidade escolar de Rio Preto da Eva.

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Por g1 AM