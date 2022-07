“Pode acertar depois da…”; Neymar quer jogar no Flamengo e ‘data decisiva’ chega até Marcos Braz

Bastante criticado e vivendo um momento complicado na França, o craque estaria planejando voltar ao Brasil e atuar pelo Mais Querido

O Flamengo entrou em campo nesse final de semana com uma equipe alternativa, enfrentando o Corinthians, que também não contou com os principais titulares, mas saiu vitorioso na Neo Química Arena, por 1 a 0, contando com um gol contra de Rodinei. A equipe comandada por Dorival Júnior até teve chances, mas acabou parando na boa atuação de Cássio.

Fora dos gramados, a diretoria segue observando possibilidades nessa janela de transferências, mesmo após já ter confirmado 2 reforços de peso: Vidal e Cebolinha. A intenção é qualificar o máximo possível o elenco, já de olho justamente nos paulistas, que serão adversários pelas quartas de final da Libertadores, marcada para o início de agosto.

Se as novidades apresentadas até aqui já deixam os torcedores animados, uma notícia publicada pelo portal “Mundo Rubro-Negro” agitou bastante os flamenguistas: em baixa no Paris Saint-Germain, Neymar pode voltar ao Brasil. A ideia faz parte do próprio planejamento de carreira do craque, que busca um empréstimo junto aos franceses para atuar no Mais Querido, provavelmente depois da Copa do Mundo no Catar.

Ainda de acordo com a fonte acima citada, a intenção principal do atacante é recuperar a moral no futebol, já que está recebendo muitas críticas e convivendo com polêmicas em seu clube atual, ou seja, quer elevar novamente seu prestígio para que consiga retornar ao continente europeu mais confiante, podendo voltar a ser exaltado.

É importante salientar que as negociações são consideradas extremamente difíceis, tanto que fontes ouvidas não afirmara o contrário, mas a equipe de marketing do camisa 10 prevê novos contratos de publicidade ao esperar sucesso desportivo e midiático, ou seja, além do interesse do próprio envolvido, ainda existem várias vertentes positivas.

msn entretenimento-Pedro Zanuzzi