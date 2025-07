Vasco anuncia renovação de Léo Jardim até 2030

Novo vínculo foi assinado na manhã desta quinta-feira (10)

Rio de Janeiro – O Vasco anunciou a renovação de contrato com Léo Jardim, nesta quinta-feira (10). A negociação avançou após a chegada do diretor de futebol, Admar Lopes, que se reuniu nesta manhã com os representantes do goleiro e assinaram o novo vínculo, válido até 2030.

– Estou muito feliz em continuar essa história com a camisa do Vasco. Um clube que me recebeu muito bem e sou muito feliz. Espero que seja uma nova jornada de muito sucesso e títulos com essa camisa – disse Léo Jardim sobre a renovação.

As conversas avançaram após a nova oferta pelo Cruzmaltino, no dia do jogo contra o São Paulo, antes da paralisação para o Mundial de Clubes, no dia 12 de junho. A reunião com o representante do goleiro, Paulo Pitombeira, aconteceu na capital paulista e contou com a presença do presidente Pedrinho e do CEO Carlos Amodeo.

Léo Jardim tinha contrato até o final de 2025, com uma cláusula automática de renovação por mais um ano, caso o goleiro disputasse 50% das partidas da equipe nesta temporada. A renovação com o goleiro era uma das prioridades da diretoria, que fez a primeira oferta em dezembro do ano passado.

Renovação se arrastou pelos últimos meses

Desde a chegada, o goleiro se tornou titular absoluto, colecionando defesas memoráveis, além de se mostrar um pegador de pênalti nato. Graças as atuações de gala pelo Vasco, Léo Jardim entrou no radar da Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira. O goleiro foi convocado por Dorival Jr para amistosos contra Inglaterra e Espanha em março do ano passado.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am