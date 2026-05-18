Pleno do TCE-AM deve julgar 78 processos na sessão desta terça-feira (19)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem apreciar um total de 78 processos durante a 15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada nesta terça-feira (19).

Do total de processos, 15 correspondem à pauta de adiados, que retornam a julgamento após pedidos de vistas. Serão sete prestações de contas; quatro recursos e quatro representações.

Já a pauta do dia terá 63 processos, sendo 14 recursos; 18 representações; seis embargos de declaração; onze prestações de contas anuais; uma admissão de pessoal; duas tomadas de contas; além de uma denúncia.

A sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, com início marcado para às 10h, no plenário da Corte de Contas, e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais, entre elas YouTube e Facebook.

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DICOM TCE-AM