Pix apresenta instabilidade em todo o País neste sábado

Usuários em todo o Brasil relataram falhas ao tentar realizar transferências e pagamentos via aplicativos bancários

Brasília – O sistema de pagamentos instantâneos Pix enfrenta dificuldades técnicas em diversas instituições financeiras desde o início da manhã deste sábado (7). Usuários em todo o Brasil relataram falhas ao tentar realizar transferências e pagamentos via aplicativos bancários.

As notificações de erro ganharam volume por volta das 10h08, de acordo com a plataforma de monitoramento Downdetector. O número de queixas escalou rapidamente, atingindo o pico de quase mil registros por volta das 11h.

Entre os bancos com o maior volume de reclamações de clientes estão Nubank, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander Brasil.

Em resposta a questionamentos de clientes na rede social X, o Itaú Unibanco indicou que o problema pode ter origem centralizada, citando uma “instabilidade na infraestrutura do Banco Central”. Até o momento, o Banco Central do Brasil, órgão responsável pela gestão do sistema, ainda não emitiu uma nota oficial confirmando a causa técnica ou a previsão de normalização.

Relatos de usuários sugerem que o sistema já apresentava oscilações pontuais desde a noite de sexta-feira (6). Esta é a segunda ocorrência de grande escala em 2026; em fevereiro, o Pix ficou fora do ar por algumas horas devido a uma falha na plataforma de computação em nuvem da Amazon (AWS), que sustenta diversos serviços bancários e governamentais.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am