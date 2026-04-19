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Café brasileiro mantém liderança global e movimenta exportações

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/economia/cafe-brasileiro-mantem-lideranca-global-e-movimenta-exportacoes/

Dados mostram que o Brasil exportou 40 milhões de sacas em 2025, principalmente pelos portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória

Brasília – O café produzido no interior do país às xícaras consumidas em diferentes partes do mundo, o Brasil mantém sua posição como maior produtor e exportador global do grão, com forte apoio da infraestrutura logística nacional. Dados mostram como os portos brasileiros desempenham papel central nesse fluxo, garantindo que a produção chegue a dezenas de países.

Em 2025, o Brasil exportou mais de 40 milhões de sacas (de 60 kg) de café, gerando uma receita de cerca de US$ 15,5 bilhões (mais de R$ 77 bilhões), segundo relatório anual do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O volume reflete a força do país no mercado internacional, onde responde por cerca de 38% da produção global, à frente de países como Vietnã e Colômbia, conforme levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês). A maior parte desse café deixa o país pelos portos.

O Porto de Santos (SP) concentra a maior fatia das exportações, respondendo por cerca de 78% dos embarques em 2025, com mais de 31 milhões de sacas movimentadas. Na sequência, portos do Rio de Janeiro (Porto de Itaguaí e Porto do Rio de Janeiro) movimentaram, juntos, aproximadamente 17,7% dos embarques, seguidos pelos portos de Vitória (ES), Paranaguá (PR) e Salvador (BA), com participação menor, mas também relevantes na logística do setor.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância da infraestrutura para manter a competitividade do produto brasileiro no exterior. “O café é um símbolo do Brasil no mundo e os portos são fundamentais para garantir que essa produção chegue com eficiência aos mercados internacionais. Seguimos trabalhando para ampliar a capacidade logística, reduzir custos e fortalecer a competitividade das exportações brasileiras”, afirmou.

“O café é um símbolo do Brasil no mundo e os portos são fundamentais para garantir que essa produção chegue com eficiência aos mercados internacionais” Tomé Franca

Mercado global

Os dados mostram que o café brasileiro tem presença consolidada em mercados estratégicos, sendo exportado para mais de 100 países, em todos os continentes.

Alemanha e Estados Unidos lideram as importações, com volumes superiores a 5 milhões de sacas cada ao longo de 2025, seguidos por países como Itália (3,1 milhões), Japão (2,6 milhões) e Bélgica (2,3 milhões).

A diversidade de destinos evidencia a relevância do produto na pauta exportadora brasileira e reforça o papel da logística portuária na conexão do país com os principais centros consumidores do mundo.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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