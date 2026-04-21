Vai fazer compras no feriado? Confira o funcionamento do comércio em Manaus

Comércio da Região Central irá funcionar em horário sugerido aos estabelecimentos das 8h às 12h

Manaus – A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) informa os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o feriado nacional de 21 de abril, Dia de Tiradentes.

Comércio da Região Central

Horário sugerido: das 8h às 12h.

Shoppings

Grande Circular

Todas as operações: 10h às 22h

Manaus Via Norte

Lojas âncora: 12h às 21h

Lojas e quiosques: 14h às 21h

Praça de alimentação: 12h às 21h

Supermercado: 7h às 21h

Cinema: conforme programação

Manaus Plaza Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 21h

Academia: 8h às 18h

Supermercados: 8h às 20h

Cinema: conforme programação

Manauara Shopping

Todas as operações: 10h às 22h

Shopping Ponta Negra

Lojas Âncoras e Megalojas: 12h às 21h

Demais Lojas e Quiosques: 14h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Cinema: conforme programação

Amazonas Shopping

Todas as operações: 10h às 22h

Supermercado: 8h às 22h

Academia: 8h às 17h

Millennium Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 20h

Cinema: a partir das 13h30

Studio 5 Shopping

Praça de alimentação: 12h às 21h

Lojas âncora e quiosques: 14h às 21h

Academia Cia Athletica: 8h às 20h

Amazon Bowling: a partir das 15h

Shopping São José

Lojas e quiosques: 10h às 16h

Praça de alimentação: 12h às 16h

Sumaúma Park Shopping

Todas as operações: 12h às 21h

Shopping Cidade Leste

Todas as operações: 9h às 18h

Shopping Cecomiz

Todas as operações: 9h às 18h

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am