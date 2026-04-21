Vai fazer compras no feriado? Confira o funcionamento do comércio em Manaus

Comércio da Região Central irá funcionar em horário sugerido aos estabelecimentos das 8h às 12h
Manaus – A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) informa os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o feriado nacional de 21 de abril, Dia de Tiradentes.
Comércio da Região Central
Horário sugerido: das 8h às 12h.
Shoppings
Grande Circular
Todas as operações: 10h às 22h
Manaus Via Norte
Lojas âncora: 12h às 21h
Lojas e quiosques: 14h às 21h
Praça de alimentação: 12h às 21h
Supermercado: 7h às 21h
Cinema: conforme programação
Manaus Plaza Shopping
Lojas e quiosques: 14h às 20h
Praça de alimentação: 12h às 21h
Academia: 8h às 18h
Supermercados: 8h às 20h
Cinema: conforme programação
Manauara Shopping
Todas as operações: 10h às 22h
Shopping Ponta Negra
Lojas Âncoras e Megalojas: 12h às 21h
Demais Lojas e Quiosques: 14h às 21h
Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h
Cinema: conforme programação
Amazonas Shopping
Todas as operações: 10h às 22h
Supermercado: 8h às 22h
Academia: 8h às 17h
Millennium Shopping
Lojas e quiosques: 14h às 20h
Praça de alimentação: 12h às 20h
Cinema: a partir das 13h30
Studio 5 Shopping
Praça de alimentação: 12h às 21h
Lojas âncora e quiosques: 14h às 21h
Academia Cia Athletica: 8h às 20h
Amazon Bowling: a partir das 15h
Shopping São José
Lojas e quiosques: 10h às 16h
Praça de alimentação: 12h às 16h
Sumaúma Park Shopping
Todas as operações: 12h às 21h
Shopping Cidade Leste
Todas as operações: 9h às 18h
Shopping Cecomiz
Todas as operações: 9h às 18h
amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am