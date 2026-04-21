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Vai fazer compras no feriado? Confira o funcionamento do comércio em Manaus

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redação Amazonia na Rede II
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Avenida Marechal Deodoro, no Centro de Manaus. (Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/economia/vai-fazer-compra-no-feriado-confira-o-funcionamento-do-comercio-em-manaus/

Comércio da Região Central irá funcionar em horário sugerido aos estabelecimentos das 8h às 12h

Manaus – A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) informa os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o feriado nacional de 21 de abril, Dia de Tiradentes.

Comércio da Região Central
Horário sugerido: das 8h às 12h.

Shoppings

Grande Circular
Todas as operações: 10h às 22h

Manaus Via Norte
Lojas âncora: 12h às 21h
Lojas e quiosques: 14h às 21h
Praça de alimentação: 12h às 21h
Supermercado: 7h às 21h
Cinema: conforme programação

Manaus Plaza Shopping
Lojas e quiosques: 14h às 20h
Praça de alimentação: 12h às 21h
Academia: 8h às 18h
Supermercados: 8h às 20h
Cinema: conforme programação

Manauara Shopping
Todas as operações: 10h às 22h

Shopping Ponta Negra
Lojas Âncoras e Megalojas: 12h às 21h
Demais Lojas e Quiosques: 14h às 21h
Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h
Cinema: conforme programação

Amazonas Shopping
Todas as operações: 10h às 22h
Supermercado: 8h às 22h
Academia: 8h às 17h

Millennium Shopping
Lojas e quiosques: 14h às 20h
Praça de alimentação: 12h às 20h
Cinema: a partir das 13h30

Studio 5 Shopping
Praça de alimentação: 12h às 21h
Lojas âncora e quiosques: 14h às 21h
Academia Cia Athletica: 8h às 20h
Amazon Bowling: a partir das 15h

Shopping São José
Lojas e quiosques: 10h às 16h
Praça de alimentação: 12h às 16h

Sumaúma Park Shopping
Todas as operações: 12h às 21h

Shopping Cidade Leste
Todas as operações: 9h às 18h

Shopping Cecomiz
Todas as operações: 9h às 18h

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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