PC-AM alerta para golpe da ligação muda, usado para clonar vozes de vítimas

Com a voz clonada, criminosos simulam pedidos de pix a familiares e se passam por bancos ou órgãos públicos

Manaus – Uma nova técnica tem sido utilizada por criminosos para aplicar golpes por meio de ligações telefônicas, conhecida como golpe da ligação muda. A vítima recebe uma chamada de um número desconhecido e, ao atender, a pessoa do outro lado permanece em silêncio ou inicia um diálogo mínimo, esperando que a vítima continue falando. O objetivo é capturar amostras de voz suficientes para cloná-la e utilizá-la para fins fraudulentos.

Diante disso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), orienta sobre como o golpe funciona, quais são os métodos utilizados pelos criminosos e com quais finalidades, e como as vítimas podem se prevenir.

De acordo com o delegado Adriano Félix, os golpistas utilizam números obtidos ilegalmente — muitas vezes adquiridos em plataformas clandestinas na chamada ‘Dark Web’ — e entram em contato com potenciais vítimas.

“Ao atender a ligação, a pessoa percebe que do outro lado da linha há silêncio ou respostas curtas e sem sentido. A aparente falta de comunicação tem como objetivo fazer com que a vítima continue falando para que os criminosos possam gravar trechos da voz e usá-la para fins criminosos posteriormente”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, com essas gravações, os golpistas conseguem clonar a voz da vítima e utilizá-la em diferentes tipos de fraude, como solicitações de transferência via pix para familiares, contatos falsos se passando por bancos ou até por órgãos públicos.

“Em muitos casos, a voz clonada é utilizada para convencer parentes ou instituições financeiras de que o pedido é verdadeiro. Por isso é importante que a população tenha atenção ao receber ligações de números desconhecidos, especialmente aqueles que imitam números de bancos, órgãos públicos ou centrais de atendimento”, mencionou o delegado.

Orientação

O delegado citou que uma das principais recomendações é evitar falar quando o outro lado permanece em silêncio, pois isso pode facilitar a captura da voz. Caso a pessoa perceba perguntas desconexas ou ausência de resposta, deve desligar imediatamente.

“A orientação também vale para qualquer pedido suspeito vindo de supostos familiares, já que os criminosos utilizam a voz clonada das vítimas para enganar parentes e solicitar transferências ou pagamentos”, esclareceu o delegado.

Conforme o delegado, devido a esse método, antes de realizar transferências, é fundamental que o cidadão confirme a solicitação por outro meio de contato, como mensagens ou ligação direta para o número já conhecido.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que, caso alguém seja vítima desse tipo de golpe, é essencial buscar imediatamente o 22º DIP, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) ou qualquer outra unidade policial levando todas as informações possíveis para auxiliar nas investigações.

O 22º DIP fica localizado na rua Brasil, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul. Também é possível realizar denúncias anonimamente por meio dos seguintes números: 197 e (92) 3667-7575, disque-denúncia da PC-AM; 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O BO também pode ser registrado na Delegacia Virtual (Devir), pelo endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

