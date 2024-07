Patrícia Poeta se pronuncia após Globo cancelar o ‘Encontro’

A apresentadora Patrícia Poeta usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 25 de julho, para prestar uma satisfação aos seus telespectadores. Isso porque, devido aos Jogos de Paris, o programa ‘Encontro‘ precisou ser cancelado, levando a comunicadora a explicar aos desavisados a situação na web.

Através dos stories do Instagram, Patrícia Poeta surgiu ‘meio descabelada’ com rostinho de sono, para explicar que hoje o ‘Encontro’ não iria ao ar devido ao jogo de Handebol do Brasil nas Olímpiadas de Paris. “Oi, gente! Bom dia, bom dia… Hoje não tem ‘Encontro’“, iniciou ela. “As meninas do Handebol vão estrear contra as espanholas e eu vou dar uma malhada enquanto vou torcer“, disse ela.

Em seguida, Poeta confirmou que estará ligadinha no jogo das brasileiras: “Boa sorte pras nossas atletas e amanhã tem ‘Encontro’ tá?“, disse ela, explicando que amanhã seu programa está de volta a telinha da TV Globo.

Patrícia Poeta na Globo

Patrícia voltou das férias nesta última segunda-feira, 22 de julho, assumindo o programa ‘Encontro’ ao vivo. Na época que estava na Grécia, a artista chegou a posar de biquíni nas redes sociais, realizando uma verdadeira reflexão.

“Quando somos jovens, temos a ânsia de que o tempo passe e que possamos viver intensamente. Queremos quantidade. Quando a gente fica mais “ experiente”, dá valor a pequenas coisas – bons e calmos momentos, ao sol batendo no rosto e a água do mar molhando os pés. Amadurecer nos traz a liberdade de sermos quem quisermos ser, na velocidade que desejamos e do modo que acreditamos. Bom início de semana pra todos nós!“, disse ela.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo