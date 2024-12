Patrícia Abravanel e Luciano Huck unem Globo e SBT em feito inédito, mas gafes roubam a cena: ‘O troféu no chão’

Patrícia Abravanel foi recebida na TV Globo com toda a pompa e circunstância que uma filha de Silvio Santos merece. Acompanhada pela irmã Daniela Beyruti, a apresentadora recebeu, das mãos de Luciano Huck, uma (merecidíssima) homenagem para o comunicador e dono do SBT, vítima de uma broncopneumonia aos 93 anos de idade.

“Estou aqui pra homenagear o melhor dos melhores. E não só do ano, mas de todos os anos. Genial. A televisão brasileira não seria como é hoje se não fosse Silvio Santos”, disse o marido de Angélica. E logo em seguida, chamou Patrícia Abravanel ao palco. Bastante emocionada, a apresentadora foi aplaudida de pé pela plateia, recheada de famosos.

“É incrível estar aqui nesse palco com o Luciano, com Globo e SBT juntas. Estamos fazendo história hoje”, vibrou. “É algo surreal, nunca aconteceu antes. É Silvio Santos ainda fazendo história”, completou.

Web reage a gafes de Patrícia Abravanel na Globo

Logo que entrou no palco da premiação, internautas repararam no vestido usado por Patrícia Abravanel. “É uma das coisas mais horrorosas que já vi”, decretou uma seguidora. “Realmente dinheiro não compra bom gosto”, concordou outra.

Em seguida, fãs se divertiram com a comunicadora, que revelou ter levado produtos de sua marca para funcionários da Rede Globo. “Eu já distribuí Jequiti pra Globo inteira. Deveria ter trazido pra cá, mas achei muita ousadia distribuir pro auditório”, divertiu-se, sendo rapidamente interrompida por Huck, que lhe entregou o troféu “Melhores do Ano”. “A Patricia Abravanel fazendo publi da Jequiti no palco e o Luciano Huck incomodado cortando o assunto”, observou um internauta.

Com o troféu em mãos, Patrícia agradeceu a homenagem e disparou: “Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas ele preparou muito bem a gente. O SBT está caminhando para o seu melhor momento. Eu e minhas irmãs temos o compromisso de dar continuidade a esse legado maravilhoso”.

Entre muitas palavras de amor ao pai, Patrícia pediu licença para colocar o troféu no chão. A gafe foi rapidamente percebida por Luciano Huck, que pegou a estatueta. “Não tankei a Patrícia Abravanel colocando o troféu da globo no chão, e o Luciano pegando de volta”, riu um telespectador.

Em outro momento pra lá de inusitado, Patrícia interrompe Luciano e começa a pegar algo por dentro de seu vestido. “Ela sacou um negócio aqui de trás me deu um medo agora”, brincou o apresentador. E surpreende a todos com os tradicionais aviõezinhos de Silvio Santos, que foram jogados para a plateia.

amazonianarede

Purepeople.br Carmen Moreira