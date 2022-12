Para cientista político, TCE-AM deverá discutir contratação de empresa com a sociedade

O pregão 037 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) deveria ser discutido no próximo ano. Esta é a avaliação do cientista político, Carlos Santiago.

“A discussão seria necessária com os parlamentares e com a sociedade, que já paga muitos tributos que deveriam ser aplicados em benefício da coletividade”, afirmou o especialista.

O período em que está sendo realizado o pregão, não permite o amplo debate. Isso porque a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) está em recesso, o que dificulta o acompanhamento do acordo entre o TCE-AM e a empresa.

A contratação nesse período gera questionamentos para saber se, de fato, há necessidade de acordo com uma empresa de informe publicitário para cuidar da comunicação do TCE-AM.

“Dinheiro público para ser gasto deve haver transparência, eOcácia e retorno social. A sociedade deve também ser ouvida para saber se os tipos de serviços que deOnem o

edital podem ser realizados pelo setor de comunicação existente no TCE”, disse Carlos Santiago.

O TCE deveria, portanto, na avaliação do especialista, realizar a contatação no período de pleno funcionamento da Aleam. “Os recursos são provenientes da sociedade, onde a pobreza e desigualdade crescem e há rejeição de órgãos da administração pública, que esbanjam recursos, mas sem impacto de interesse coletivo”, ressaltou

TCE – AM

https://portalopoder.com.br/2022/12/27/para-cientista-politico-tce-am-devera-discutir-contratacao-de-empresa-com-a-sociedade/