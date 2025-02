Papa Francisco segue em estado crítico após crise asmática prolongada

Segundo o Vaticano, o pontífice precisou de terapia com oxigênio de alto fluxo para estabilizar a respiração

Vaticano –O Vaticano informou, neste sábado (22), que a saúde do Papa Francisco continua em estado crítico após ele sofrer uma crise asmática prolongada. De acordo com o boletim médico mais recente, o pontífice precisou de terapia com oxigênio de alto fluxo para estabilizar a respiração.

“As condições do Santo Padre seguem críticas e, como mencionado anteriormente, ele ainda não está fora de perigo. Nesta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, necessitando de suporte respiratório intensivo”, afirmou o comunicado oficial.

Exames de sangue realizados indicaram um quadro de plaquetopenia associada à anemia, levando à necessidade de transfusões sanguíneas. A plaquetopenia, também conhecida como trombocitopenia, é caracterizada pela redução do número de plaquetas no sangue e pode ser causada por diversos fatores, como doenças imunológicas, infecções e deficiências vitamínicas. Em alguns casos, o tratamento envolve a transfusão de plaquetas para evitar complicações.

Diante do agravamento do estado de saúde do pontífice, o Vaticano confirmou que a tradicional oração do Angelus, que aconteceria na Praça de São Pedro neste domingo (23), foi cancelada.

