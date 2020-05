Pandemia se arrasta pelo interior do Amazonas e expõe indígenas à covid-19

Novo coronavírus já atingiu aldeias indígenas

A epidemia no estado do Amazonas, atingindo quase a totalidade dos municípios. Apenas Envira e Ipixuna seguem sem casos confirmados da Covid-19. Esse avanço inclui a chegada do novo vírus às comunidades indígenas, que já sofrem com a doença.

No Amazonas, foram contabilizados 25.367 casos nesta quinta-feira (21). 12.317 são de Manaus (48,56%) e 13.050 do interior do estado (51,44%). Foram 1.663 novos casos confirmados do novo coronavírus no estado, em 24h, segundo relatório epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Há 59 municípios com casos confirmados.

No Amazonas, há 13 das 20 cidades brasileiras com a maior proporção de moradores infectados. Manacapuru (1.703) segue com maior número de registros. Apenas as cidades de Envira e Ipixuna não têm casos confirmados da doença.

Indígenas

Nas comunidades indígenas, novo coronavírus está se espalhando rapidamente nas partes mais afastadas da Amazônia. Medidas de restrição foram adotadas para conter o avanço da epidemia, no entanto há várias mortes e casos de covid-19 registrados.

Matéria do G1 noticiou uma remoção em UTI aérea deslocando um indígena de Tabatinga para Manaus, onde há unidades de terapia intensiva. E o médico que acompanhava o paciente relatou a dificuldade.

“O número de pacientes com covid-19 aumentou muito. Estamos fazendo mais voos, é a última oportunidade de salvar suas vidas”, disse Edson Santos Rodrigues, médico pediatra que trabalha no transporte aeromédico no Estado do Amazonas.

No início dessa semana, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) já havia informado a morte de, pelo menos, 23 indígenas, vítimas de Covid-19, a doença respiratória causada pelo coronavírus.

Já a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que contabiliza os casos de coronavírus entre indígenas que migraram para áreas urbanas e que não são tratados pelo Sesai, havia informado 103 óbitos confirmados. Profissionais de saúde relataram à BBC News a realidade no município São Gabriel da Cachoeira: profissionais com covid-19 circulando em aldeias indígenas, médicos fazendo vaquinha para comprar oxigênio para pacientes intubados, comunidades inteiras apresentando sintomas da doença.

Segundo a emissora, o município já é a 15o. da lista de 20 cidades brasileiras com a maior proporção de moradores infectados. Ao menos 15 pessoas já morreram por covid-19. Mas esse número pode ser maior, pois nem todos os doentes que apresentaram sintomas foram examinados antes do óbito.

O espalhamento do vírus nas comunidades indígenas pode levar ao extermínio de várias aldeias.

