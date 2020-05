Pandemia reduz procura no atendimento por câncer de mama

Levantamento que abrangeu 11 hospitais públicos de todas as regiões do país, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), revelou que o maior comprometimento na assistência a paciente com câncer de mama foi registrado no Maranhão.

Covid-19

O presidente da SBM afirmou que as pacientes não estão indo aos consultórios e aos hospitais públicos porque a maioria dessas unidades está destinando seus atendimentos à Covid-19. Então, a elevada taxa de ausência é explicada pelo medo do contágio.

Isso leva a postergar o diagnóstico, o que compromete a sobrevida da paciente, “diminui a chance de cura”, explicou o mastologista, destacando que poderá haver aumento do número de tumores em estágio avançado.

A SBM então está orientando os mastologistas a dialogarem com os gestores para que os hospitais continuem o atendimento às pacientes com câncer de mama, assim que tenham leitos de UTI específicos e enfermarias isoladas.

“E que a internação seja do tipo fast track [processo rápido], em que a paciente interne pela manhã, opera e, preferencialmente, vai embora no mesmo dia, no final do dia, buscando procedimentos rápidos, mas resolutivos”, salientou o médico.

Centros de tratamento

De acordo com o levantamento, em 11 dos principais centros de tratamento de doenças mamárias da rede pública do Rio de Janeiro, por exemplo, houve redução ou suspensão de 20% nas cirurgias oncológicas e suspensão das reconstruções mamárias em seis unidades.

Já as sessões de radioterapia não estão sendo realizadas em oito centros e apenas uma unidade suspendeu os atendimentos ambulatoriais de mastologia. Nas demais, esses atendimentos estão restritos às consultas de acompanhamento e de doenças benignas.

O especialista destacou que “esta doença é tão mortal ou mais que a própria Covid”. No Brasil, se a taxa de mortalidade da Covid-19 está em torno de 5%, no câncer de mama, com diagnóstico precoce, você oferece 95% de chance de cura, completou.

@amazonianarede