Você lava sua garrafinha de água todo dia? Fique atentos sobre riscos invisíveis

Acúmulo de bactérias e fungos pode causar infecções e problemas gastrointestinais

Manaus – A garrafinha de água reutilizável é item comum do cotidiano, especialmente em ambientes de trabalho, academias e instituições de ensino. No entanto, o uso contínuo das garrafas, sem higienização adequada, pode representar riscos à saúde. Por isso, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) orienta a população sobre os cuidados necessários para evitar o acúmulo de microrganismos que podem causar infecções e outros agravos.

A hidratação diária é uma das estratégias para manter a saúde em dia, mas, segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, é preciso ter hábitos simples, porém essenciais. “O uso prolongado da mesma garrafa sem higienização favorece a proliferação de bactérias e fungos, o que pode causar desconfortos gastrointestinais”, alerta.

A recomendação é que a garrafa seja lavada diariamente com água corrente e detergente neutro, utilizando escova apropriada para limpar o interior do recipiente. “Apenas enxaguar com água não elimina os microrganismos. Também é importante não compartilhar a garrafa com outras pessoas e não deixar de lavá-la por vários dias”, destaca o responsável pelo Departamento de Vigilância Sanitária da FVS-RCP, Jackson Alagoas.

Jackson destaca, ainda, que se a garrafa de água reutilizável apresentar cheiro desagradável que persista mesmo após a limpeza, o melhor é descartá-la e adquirir uma nova. Essa orientação se aplica principalmente a garrafas de plástico, que são mais suscetíveis à retenção de resíduos e à contaminação cruzada.

A FVS-RCP destaca que práticas rotineiras de higiene pessoal, como a limpeza correta de garrafas reutilizáveis, fazem parte das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. A sensibilização é uma iniciativa da instituição com o objetivo de disseminar boas práticas de cuidado sanitário diário.

Como higienizar corretamente a garrafa

Higienização diária:

– Lave a garrafa: Use água e detergente neutro, e uma esponja ou escova de cerdas que alcancem todos os cantos do recipiente.

– Enxágue bem: Remova todo o sabão para evitar gosto residual e possíveis reações alérgicas.

