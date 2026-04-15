Cooperação internacional projeta experiência ambiental do TCE-AM em Angola

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) ampliou sua presença no cenário internacional e firmou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas de Angola, voltado ao fortalecimento do controle externo e ao avanço de práticas de fiscalização ambiental.

A assinatura foi realizada pelo conselheiro do TCE-AM, Júlio Pinheiro, que também preside o Comitê Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Instituto Rui Barbosa e pelo presidente do Tribunal de Contas de Angola, Sebastião Domingos Gunza.

A parceria tem como base a atuação do Tribunal amazonense em auditorias ambientais e no desenvolvimento de mecanismos de controle preventivo ao longo de mais de duas décadas.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a iniciativa amplia a atuação institucional em temas de interesse comum entre os órgãos de controle.

“A cooperação entre instituições de controle é fundamental para fortalecer a governança pública e ampliar a capacidade de resposta a temas que exigem atuação conjunta, como a agenda ambiental”, afirmou.

De acordo com o conselheiro e coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, Júlio Pinheiro, a iniciativa formaliza a atuação do Tribunal em cooperação internacional.

“Tivemos a satisfação de representar o nosso tribunal em Angola, fortalecendo esse intercâmbio institucional. Com isso, o TCE-AM cumpre a sua missão de, ao fazer o controle ambiental, exportar seu conhecimento e contribuir com uma iniciativa essencial para o país.”

O conselheiro também destacou que a parceria prevê troca de experiências entre as instituições. “Esse acordo será importante porque poderemos ajudar Angola a implantar o controle ambiental, ao mesmo tempo em que também aprendemos com essa troca.”

O acordo estabelece diretrizes para intercâmbio de informações, capacitação técnica e desenvolvimento de ações conjuntas. Entre os eixos estão o apoio à criação e implementação da Escola de Contas da instituição angolana, a elaboração de programas de formação e a modernização das práticas de fiscalização.

A cooperação prevê ainda o envio de técnicos do TCE-AM a Angola para atuação em auditorias ambientais, com foco inicial na área de resíduos sólidos.

A formalização ocorreu durante o encerramento das Jornadas Científicas que marcaram os 30 anos do Tribunal de Contas de Angola, com a participação de representantes de instituições de controle de diferentes países.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM