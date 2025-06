Ouvidoria do TCE-AM apresenta resultados do programa Aluno Ouvidor e planeja nova fase com a Seduc

Com resultados consolidados em escolas da capital e do interior, o programa Aluno Ouvidor, desenvolvido pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), avançou mais uma etapa nesta semana com a apresentação dos resultados à Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) e o início do planejamento da nova fase prevista para o segundo semestre de 2025.

Durante reunião no Centro de Mídias da Seduc, a equipe técnica da Ouvidoria detalhou as ações realizadas em 2024, reforçou a parceria entre os dois órgãos e discutiu estratégias para ampliar o alcance da iniciativa nas escolas da rede pública estadual.

Mais de 300 alunos foram certificados em 30 escolas da capital e do interior após formações presenciais voltadas à escuta ativa, cidadania e protagonismo juvenil. A nova etapa do programa prevê visitas técnicas às unidades participantes e o envio de formulários aos grêmios estudantis e às gestões escolares, com o objetivo de monitorar os desdobramentos e reunir informações para a elaboração de relatórios avaliativos.

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, reiterou o compromisso da Corte com ações que aproximem o Tribunal da sociedade, especialmente da juventude.

“Acreditamos no poder transformador da educação e no diálogo com os jovens. O Aluno Ouvidor é um instrumento valioso para promover a cidadania e fortalecer o controle social nas escolas públicas do nosso estado”, destacou a conselheira-presidente.

O conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Mario de Mello, reforçou o caráter pedagógico da iniciativa e destacou o impacto positivo que ela tem gerado no ambiente escolar.

“O Aluno Ouvidor é um projeto inovador, que estimula o controle social desde cedo e prepara nossos jovens para exercerem a cidadania com consciência. Essa parceria com a Seduc é essencial para que possamos ampliar o alcance e aprofundar o impacto dessa formação nos grêmios estudantis”, afirmou o conselheiro.

Durante o encontro com a Seduc, a coordenadora do programa Aluno Ouvidor, Solange Ribeiro, apresentou o plano de ações para o restante do ano e destacou o alinhamento da proposta com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente no eixo da formação cidadã.

O programa

O Aluno Ouvidor é uma iniciativa da Ouvidoria do TCE-AM voltada à formação de estudantes do ensino médio, integrantes dos grêmios estudantis da rede pública estadual. A proposta é capacitá-los para atuarem como ouvidores nas suas escolas, funcionando como elo entre os alunos, a gestão escolar e os órgãos de controle. Por meio de oficinas e dinâmicas, os jovens são incentivados a desenvolver pensamento crítico, refletir sobre os desafios da comunidade escolar e propor soluções voltadas à melhoria da gestão educacional.

