Demitido por homofobia, atleta do vôlei pretendia mostrar o “amor hétero”, em contraste à HQ em que o herói aparecia beijando outro homem

Um dia depois de ter o seu contrato com o Minas Tênis Clube rescindido por conta de declarações homofóbicas, o jogador de vôlei Maurício Souza voltou a abordar o assunto em seu Instagram, de forma que ele imaginava ser sutil. Mauricio publicou uma foto do personagem Super Homem beijando na boca a Mulher-Maravilha. Na legenda, um sucinto “Bom dia!”. A imagem também foi exibida no perfil do deputado federal Eduardo Bolsonaro.

O que talvez os dois não saibam é que Diana (a Mulher Maravilha), filha de Zeus, mora na ilha Themyscira, onde só vivem amazonas – elas vivem o amor livre e relacionam-se amorosa e sexualmente entre si. Em entrevista recente, o roteirista dos quadrinhos atuais, Greg Rucka, confirma que Diana é bissexual.

“A ideia é que a ilha seja uma espécie de paraíso, onde as mulheres são felizes. Elas têm que ter a possibilidade de ter relacionamentos românticos e sexuais. E as únicas opções são outras mulheres.” Diana também se relacionou com pelo menos um homem – o piloto Steve Trevor, que acidentalmente cai em Themyscira.

A repercussão negativa das postagens homofóbicas do jogador começou no último dia 12, quando ele compartilhou uma ilustração da atual fase do Super Homem (beijando outro homem) e criticou o fato de o personagem ser, agora, bissexual: “Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”. Deu no que deu.

vejaabril-Por Cleo Guimarães