João Guilherme quebra silêncio sobre ausência no aniversário do pai Leonardo

Na tarde desta quinta-feira, 25 de julho, João Guilherme abriu o jogo, através de sua assessoria de imprensa, sobre o fato de não ter comparecido na festa de anivesário de 61 anos de seu pai Leonardo, que ocorreu na noite da última quarta, 24, em Goiânia. A celebração contou com a presenta de Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Zé Felipe e Monyque Isabella. Ao todo, o astro sertanejo tem seis filhos.

A equipe do ator enviou uma nota relatando que o verdadeiro motivo da ausência na celebração importante para Leonardo foi sua agenda de trabalho: “Ele não pôde ir de São Paulo para Goiânia por conta de uma agenda que já estava fechada desde o ano passado. Ele está gravando dois filmes que vão ser lançados em breve e uma série”, dizia o comunicado da assessoria de João Guilherme para o programa ‘Fofocalizando’ e que foi lido no ar pela apresentadora Gaby Cabrini.

Irmã de João Guilherme explica também motivo de ausência

Mas não foi apenas João Guilherme que teve que se explicar publicamente sobre a ausência na data comemorativa do patriarca, não. Como o Área Vip te informou, a influenciadora Jéssica Beatriz Costa, 30, outra filha do cantor Leonardo, usou as redes sociais na última segunda-feira, 22, para explicar o motivo de também não comparecer ao aniversário do pai.

A irmã de João Guilherme declarou que está viajando neste período e que, por isso, não poderá comparecer: “Respondendo às milhares de perguntas que vocês mandaram, se vou para fazenda Talismã: não, infelizmente, este ano, não poderei comparecer, porque estou aqui na Espanha”, começou ela.

A filha do cantor Leonardo continuou: “Se vocês quiserem ver conteúdos da Fazenda, não vai ser por aqui. Se vocês quiserem ver um pouquinho da Espanha, [me] acompanhem”, finalizou Jéssica Beatriz.

