Bruno Gagliasso tem contas bloqueadas por conta de dívidas

O ator Bruno Gagliasso teve algumas contas bloqueadas pela justiça, após acumular dívida de 2019.

De acordo com o que foi divulgado pelo colunista Daniel Nascimento, incluindo juros e multas, o ator teve mais de R$ 21 mil transferidos para uma conta judicial. Ele mantinha uma dívida pendente com o município de Niterói, referente à uma multa administrativa do seu estabelecimento comercial. O ponto de vendas fica localizado na avenida Paulo Gustavo, uma área nobre da cidade.

Ainda de acordo com o jornalista, o valor original em 2019, era um total de R$ 1.716,00. Contudo, aplicando juros, correções e honorários advocatícios, o valor chegou a R$ 5.041,67. O ator recebeu o prazo de cinco dias para quitar a dívida, o que não aconteceu.

Na ocasião, a Justiça seguiu com a penhora online dos valores encontrados em contas do artista. O valor total ficou em mais de R$ 21 mil. Na sequência, as contas foram bloqueadas e a quantia transferida para uma conta judicial, garantindo que o famoso quite a dívida.

Vale lembrar que, de acordo com um levantamento feito em 2020 da ‘People With Money’, Bruno Gagliasso possui uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 185 milhões, majoritariamente investida em imóveis e outras aplicações financeiras.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Rafaela Freitas